Maintenant que les SUV électriques sont bien établis sur le marché, les constructeurs commencent à en décliner les gammes de versions "coupé". Ainsi cet ID.5 trouvera sur sa route les nouvelles Audi Q4 Sportback et Volvo C40, elles aussi variantes plus profilées des Q4 et XC40 respectivement.

© Volkswagen

Point de surprise donc côté technique. L’ID.5 est bâti sur la plateforme MEB, et affiche des dimensions tout à fait comparables à celles de l’ID.4 : 4.599 m de long pour la nouvelle, 4.584 m pour le modèle existant. Malgré son pavillon profilé, l’ID.5 ne rend qu’un peu plus d’un centimètre de dégagement au niveau de la tête des passagers arrière, ce qui lui permet de toujours proposer une excellente habitabilité. Le coffre est même un chouia plus grand, avec 549 litres, soit six de plus que l’ID.4.

© Volkswagen

Pour les détails concernant les moteurs, il faudra encore attendre un peu. Mais sauf grosse surprise, on devrait retrouver les motorisations de 170 et 204 ch en propulsion ; 299 ch et quatre roues motrices grâce à deux moteurs pour la version GTX.

La commercialisation est prévue en début d’année prochaine.