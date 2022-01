Elle était née il y a 49 ans et était l'une des familiales les plus populaires d'Europe. Elle avait inauguré les moteurs TDI et la motorisation hybride rechargeable GTE. Elle était normalement prévue jusqu'en 2023, mais la Volkswagen Passat s'est est donc allée sur la pointe des pieds, après un demi-siècle de bons et loyaux services. Une fin en mode mineur, qui s'explique par bien des facteurs.

Le SUV

On le sait, l'avènement du SUV a quelque peu tué la grande berline familiale. Depuis que tout le monde ne jure que par lui, chaque berline de chaque marque peine à survivre, et ça vaut même pour les marques premium. Mais forte d'une si longue réputation, la Passat s'en sortait pourtant mieux que ses congénères.

© Volkswagen

Le dieselgate

Puis vint le scandale mondial des diesels truqués, et ce fut un autre clou dans la chaussure de la vénérable familiale. Car bien qu'elle ait toujours existé en version essence, elle était très majoritairement vendue en diesel, depuis qu'elle avait eu l'honneur de lancer le tout premier TDI. Mais quand ceux-ci sont tombés en disgrâce, la Passat a forcément souffert…

Concurrence intrafamiliale

La Passat a aussi dû faire face à la rivalité de ses propres sœurs et cousines, rivalité venant tant "d'en bas" que "d'en haut". En effet, en devenant de plus en plus raffinée au fil des générations, et à mesure que les clients comprenaient qu'elle était techniquement identique, la Skoda Octavia a grignoté les ventes de la Passat. Et il est probable que la Skoda Superb ait également pris sa part. Mais même au sein de VW, la Passat n'était pas tranquille, puisque la sculpturale Arteon lui a pris les clients les plus aisés.

© Volkswagen

Bref, la Passat berline avait déjà perdu de son statut dominateur. Le modèle ne fait plus guère recette, et VW sait comment mieux utiliser les ressources consacrées à sa production : le développement de la gamme ID . En effet, non seulement la Passat n'est plus, mais elle sera – évidemment – remplacée par un modèle 100% électrique, déjà vu sous les noms de ID Space Vizzion et Aero B.

Petite précision : seule la Passat berline a baissé le rideau. Le break Variant devrait aller jusqu'à la fin de sa carrière telle qu'elle est prévue. Si tout va bien…