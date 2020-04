Volkswagen introduira en fin d’année son ID.3 en concessions. Il s’agira du première modèle de la nouvelle famille 100% électrique du constructeur. Une gamme qui synthétise les avancées de la marque en matière de mobilité électrique, et ouvre un nouveau chapitre d’une histoire commencée au milieu des années… 70 !

En 1974, Volkswagen lance la Golf, un modèle qui va métamorphoser le constructeur et marcher dans les traces du succès de son illustre ainée, la Coccinelle. Elle est rapidement convertie à l’électricité et baptisée Elektro-Golf, mais ne dépasse pas le stade de concept.

Sept ans plus tard, la marque lance la Golf CityStromer, une voiture expérimentale produite avec le fournisseur d’énergie allemand RWE qui utilisera 20 des 25 exemplaires construits. La voiture recourait à des batteries au plomb qui étaient la norme à cette époque, ce qui la rendait très lourde : 1,5 tonne. Autonomie annoncée : 60 km.

Quatre ans plus tard, Volkswagen remet le couvert avec la CitySTROMer II, une version améliorée et, cette fois, commercialisée qui séduira environ 70 clients, majoritairement particuliers.

© Volkswagen



De la CitySTROMer III à l’ID.3

Les ventes pour le moins anecdotiques des deux premiers modèles n’échaudent par le géant allemand, qui lance la CitySTROMer III en 1993 en collaboration avec l’équipementier Siemens. Enfin aboutie et reposant sur les techniques modernes de la Golf III, celle-ci se montrera nettement plus convaincante, avec une autonomie de 90 km environ à vitesse constante de 50 km/h. Et sa batterie pouvait être complètement rechargée en 1h30 ! Tout cela peut paraître risible, mais c’était une petite prouesse à l’époque. Si l’on ignore le nombre exact d’exemplaires vendus, Volkswagen précise en revanche que la plupart d’entre eux circulent toujours aujourd’hui !

© Volkswagen



Les années 2000 marqueront un coup d’arrêt dans le développement de l’électrique chez VW, avant de repartir de plus belle au milieu des années 2010 avec la présentation de l’e-Golf, basée sur la 7ème génération de Golf. C’est cette dernière qui cède aujourd’hui sa place à l’ID.3, compacte dont l’autonomie peut atteindre… 500 km !

Une vieille histoire

Le fait que les constructeurs investissent aujourd’hui au pas de charge dans la voiture électrique pourrait faire penser qu’il s’agit d’un incroyable progrès technique de ces dernières années. Il n’en est rien : la voiture électrique est presque aussi vieille que l’automobile elle-même ! La Jamais Contente, première voiture à atteindre les 100 km/h en 1899 conçue par le Belge Camille Jenatzy était électrique. Et au début du siècles dernier, les « VE » étaient pratiquement aussi nombreux outre-Atlantique que les voitures à pétrole. Les taxis new-yorkais comptaient parmi les principaux clients, et il existait un réseau de « colonnes de charge pour véhicules électriques », que l’on appellerait simplement aujourd’hui bornes de charge, intégrées dans le mobilier urbain pour ravitailler tout ce petit monde.