De l’ID.4, le concept – car c’est bien sous forme d’un concept proche de la série qu’il sera présenté – conserve la partie avant et probablement l’ensemble de l’habitacle. Son profil se fait en revanche plus plongeant dès le montant B, avec une chute de toit prononcée qui se termine par un petit aileron au bas de la lunette arrière.

© Volkswagen

Sans dévoiler tous les détails techniques, Volkswagen annonce que cet ID.5 GTX sera doté de deux motorisations, avec à la clé plus que probablement la même puissance que l’ID.4 GTX fraichement arrivée, à savoir 299 ch. La ligne plus profilée du nouveau venu permettra d’augmenter légèrement l’autonomie, annoncée à 497 km (WLTP), soit 17 de plus que l’ID.4.

La version de série devrait arriver rapidement après la présentation de ce concept au Salon IAA de Munich, du 7 au 12 septembre.