Dans un courrier adressé à ses clients, Volkswagen signale une faille dans certaines de ses Polo.

Sont concernées les Polo à moteur MPi 1.0 l 59 KW (lettres-repères moteur DSGB). Comme le signale Volkswagen, pour ces voitures, il est possible que "de l'huile puisse parvenir dans le servofrein via la conduite de dépression de la pompe tandem reliée à ce dernier. Une telle infiltration d'huile peut entraver le fonctionnement du servofrein et provoquer la perte de l'assistance de freinage. Si l'assistance de freinage habituelle est inopérante, il faut exercer une pression beaucoup plus importante sur la pédale de frein pour obtenir la même efficacité de freinage. Il y a alors un risque d'accident."

Pour éviter d'en arriver là, Volkswagen indique qu'un "contrôle est nécessaire pour des raisons de sécurité" et invite les clients concernés à se rendre chez leur concessionnaire. L'intervention devrait prendre entre 1h et 2h30 et sera entièrement gratuite.