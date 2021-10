Le C40, version dynamisée du Volvo XC40, est le second modèle 100% électrique de Volvo, et le premier à ne pas proposer d’autres types de motorisation. Pour rappel, Volvo prévoit de ne plus vendre que des voitures électriques d’ici 2030. Mais dès l’année prochaine, plus de la moitié des capacités de production de l’usine belge – qui produit également le XC40 et sa version électrique – sera dédiée aux voitures électriques, avec pour objectif 135.000 voitures par an.

"La C40 Recharge illustre très bien notre avenir. Nos activités de production et notre collaboration étroite avec nos fournisseurs sont d’une importance capitale pour réaliser nos ambitions futures en matière d’électrification et de neutralité climatique", a déclaré Javier Varela, Senior Vice-President responsable des opérations industrielles et de la qualité chez Volvo Cars. "Notre usine de Gand est prête pour un avenir 100 % électrique, et constituera dans les prochaines années un élément important de notre réseau de production mondial".