Volvo et l’équipementier Veoneer ont décidé de scinder leur joint-venture dédiée à la conduite autonome, Zenuity. Une scission stratégique qui permettra de donner plus de libertés pour la fourniture de logiciels et d’équipements à d’autres marques automobiles que Volvo.

Actuellement détenue à part égales par Volvo Cars et Veoneer, Zenuity donnera donc naissance à deux entités distinctes. La première, qui restera propriété du constructeur automobile, se concentrera sur le développement de logiciels pour la conduite autonome « non-supervisée » par le conducteur. Cette structure disposera toutefois de ses propres canaux de distribution, ce qui signifie que le fruit de ses travaux pourra également être vendu à d’autres marques.

« La nouvelle société développera des logiciels de conduite autonome de pointe assurant une sécurité maximale », a déclaré Dennis Nobelius, CEO de Zenuity. « Nous sommes convaincus que le marché de la conduite autonome sera dominé par un nombre réduit de plateformes dominantes. Nous entendons développer l’une d’entre elles. »

La seconde société appartiendra au spécialiste des dispositifs de sécurité et sera axée sur le développement et la commercialisation de technologies d’aide à la conduite de pointe. Les deux entreprises continueront toutefois à entretenir une étroite collaboration via la plateforme mise en place par l’actuelle structure, qui continuera à être exploitée et enrichie. Le lancement de ces nouvelles activités est prévu dès cet automne.