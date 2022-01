Le constructeur suédois a demandé aux photographes professionnels Mehdi El Taghdouini, Wouter Van Vaerenberg et Thomas Switn Sweertvaegher de capturer des images de Volvo rencontrées au gré des rues belges. Ces œuvres seront utilisées dans la communication de la marque et exposées dans les 57 showrooms de Belgique.

Cette démarche s’accompagne aussi d’un "Street Configurator ", site avec une application dédiée permettant à tout un chacun d’uploader une photo de n’importe quelle Volvo prise en rue pour obtenir des informations sur sa configuration. Et bien sûr, il est ensuite proposé au visiteur de prendre rendez-vous directement en concession pour obtenir plus d’infos, et une offre commerciale.

© Volvo

La Belgique, 2ème terre de Volvo

Volvo rappelle également que la Belgique est presque sa deuxième patrie, notamment via l’usine de Gand, inaugurée en 1965. Aujourd’hui, les 6.500 collaborateurs du site produisent les Volvo XC40, mais également sa déclinaison tout électrique ainsi que sa version "coupé", C40. Le SUV suédois était d’ailleurs en 2021 l’une des voitures préférées des Belges, selon les chiffres publiés par la Febiac.