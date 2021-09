Avec 408 chevaux issus de ses deux moteurs électriques, le XC40 Recharge Twin a de quoi étonner de la part de Volvo, qui aime prôner la sécurité routière et l’éco-responsabilité. Surtout dans un SUV qui n’est absolument pas taillé pour le dynamisme.

Aussi, la nouvelle version dotée d’une unique motorisation de 231 chevaux s’annonce-t-elle comme le choix le plus indiqué pour le modèle suédois. D’autant que les performances seront loin d’être ridicules. Et surtout, la batterie de 69 kWh devrait permettre de s’approcher un peu plus des 400 km (WLTP) d’autonomie annoncés ; valeur identique à celle du Recharge Twin.

Comme le modèle déjà commercialisé, le nouveau venu sera fabriqué pour l’Europe dans l’usine Volvo de Gand, et commercialisé en cette fin d’année.