Soucieuse de participer à sa manière à la formation des jeunes et leur permettre de suivre les évolutions technologiques, Volvo Car Belux a remis les clés de 5 Volvo Plug-in rechargeables à chacune des 5 Hautes Ecoles de Belgique qui proposent la formation de bachelier en technologie automobile (Thomas More, VIVES, KDG, HEL et HELHa).

Ce don de Volvo Car Belux marque une nouvelle étape dans l’engagement de la marque envers la formation, et sa collaboration de longue date avec les hautes écoles. Cette collaboration passe notamment par le Trajet Master Technician dans le cadre duquel les étudiants peuvent, lors du dernier semestre, choisir de suivre une formation complémentaire de six semaines dans le Volvo Competence Center, suivi de 6 semaines (en alternance) chez un distributeur Volvo sélectionné.

"Pour Volvo, il est logique de participer à un enseignement de qualité qui forme des techniciens qualifiés et leur permet d’acquérir les aptitudes recherchées par le marché de l’emploi ; cette donation constitue aussi un support supplémentaire au Trajet de formation 'Master Technician' ", selon Marinko Naessens, Network Development Director chez Volvo Car Belux.

"C’est un moment important. Grâce notamment à la mise à disposition de véhicules Volvo Plug-in hybrides, nous répondons parfaitement aux besoins des techniciens et des clients de demain. Nous cueillons déjà aujourd'hui les fruits de notre stratégie de transformation et d’électrification, et souhaitons de cette façon la consolider sur le long terme", explique Wim Maes, Managing Director de Volvo Car Belux.

Une collaboration qui ravit également du côté des Hautes Ecoles. Olivier Debauche, directeur de département des bacheliers techniques de Mons de la HELHa : "Avec le don de cette voiture hybride Volvo, la formation de bachelier en automobile de la HELHa restera en cohérence avec l’évolution du marché de l’automobile. Nos étudiants auront l’opportunité de mettre en pratique leurs connaissances théoriques des véhicules hybrides lors de séance de laboratoires grâce à Volvo Car Belux".

Les voitures seront utilisées à partir de l’année académique prochaine dans les formations.