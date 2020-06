Profiter d’une voiture neuve tous les trois ou quatre ans est l’un des avantages de la voiture de société. Un avantage qui pourrait toutefois disparaitre pour certains employés à l’avenir. ALD Automotive, l’une des principales sociétés de leasing active en Belgique, propose dès à présent des leasings de voitures d’occasion.

ALD 2life Lease, voilà le nom du nouveau service proposé par ALD Automotive. Celui-ci permet d’obtenir un véhicule « ayant déjà un premier contrat de leasing à son actif » ; un véhicule « d’occasion » donc.

Nombreux atouts

Les avantages de ce remarketing son nombreux, tant pour les employeurs que pour les employés. Parmi les atouts mis en avant par ALD, la disponibilité sous 15 jours des véhicules, parfait pour offrir rapidement une voiture de fonction à un nouveau collaborateur ; mais aussi un tarif attractif, environ 20% inférieur à celui du véhicule neuf. Grâce à cette formule l’employé qui le souhaite pourra également bénéficier d’un véhicule plus vaste ou d’une gamme supérieure pour le montant convenu dans leur package salarial.

Véhicules sélectionnés

ALD l’assure, tous les véhicules proposés par 2life Lease seront soigneusement sélectionnés. Il s’agit de voitures qui sont en moyenne depuis 3 ans sur la route et qui doivent répondre à « des critères stricts basés sur la durée de vie, le kilométrage et les dommages ». Ce n’est qu’après un examen et un nettoyage approfondis que les voitures sont à nouveau disponibles pour un nouveau contrat de leasing.

Tout juste lancée, la formule ALD 2life Lease commence avec une offre de 80 véhicules qui sera enrichie tous les 15 jours pour assurer la continuité du service.