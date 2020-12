Jaguar vient de présenter sa toute nouvelle Gran Turismo SV, une sportive de course radicale et électrique qui délivre 1.903 chevaux ! Mais malheureusement, vous n’êtes pas près de la voir rouler…

Comme l’auront deviné les « gamers » parmi vous, cette Gran Turismo SV est une voiture virtuelle conçue pour le jeu de course Gran Turismo. Cette SV est d’ailleurs l’évolution du modèle déjà présent dans le précédent opus.

Celle-ci a été développée comme une vraie voiture de course par les équipes de Jaguar, qui en ont d’ailleurs construit une maquette à taille réelle. Elle profite d’un aérodynamisme très poussé, testé et approuvé par les outils de simulation de pointe du constructeur.

© Jaguar

La motorisation et les performances ont aussi été mises au point comme pour une Jaguar « en chair et en os ». Son moteur électrique, issu de l’expérience en Formule E, délivre la bagatelle de 1.400 kW (1.903 chevaux). De quoi la catapulter à 100 km/h en 1,71 seconde, et afficher une vitesse de pointe de 410 km/h !

Cette Jaguar Gran Turismo SV sera disponible dans le jeu dès l’année prochaine.