Les trois petits modèles Opel sont proposés sous la forme d’un leasing privé, une formule de location longue durée qui permet, pour un montant mensuel et une durée fixes, de disposer d’un véhicule et de couvrir tous les frais inhérents à l’entretien, l’assurance et les taxes, mais aussi l’assistance routière avec véhicule de remplacement et le remplacement éventuels de pneus.

L’Opel Corsa essence est proposée à partir de 279€/mois, et sa variante électrique Corsa-e débute à 309€/mois. Quant au SUV Crossland, son loyer mensuel débute à 299€/mois. Bien sûr, ces tarifs seront revus à la hausse en fonction des finitions et des options retenues sur le véhicule. L’action est valable jusqu’à dimanche dans les magasins, et jusqu’à la fin du mois de juillet en ligne, mais aussi chez les concessionnaires de la marque.

Ce n’est pas la première fois que le géant du multimédia propose ce genre d’action puisqu’il l’avait déjà fait avec Opel mais aussi Nissan par le passé.