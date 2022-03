Esthétiquement, le Prodrive Hunter Hypercar est identique à celui utilisé sur les pistes sablonneuses du célèbre rallye-raid. Mais cette fois, la couleur est en revanche laissée au libre choix du client. L’habitacle a également été retravaillé pour offrir un semblant de confort, avec notamment la possibilité d’opter pour un système d’infodivertissement et une instrumentation numérique. Mais l’ensemble reste toutefois fort proche de l’esprit compétition, avec arceau apparent, éléments en fibre de carbone et sièges baquets avec harnais.

Côté moteur, on retrouve le V6 bi-turbo 3,5l dont la puissance a été portée à 600 chevaux, 1,5 fois plus que sur la version de course ! Les performances – temporaires – sont alléchantes : 4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, et 300 km/h en pointe ! Le châssis et les suspensions ont également été adaptées pour un usage plus confortable sur route. Il sera évidemment toujours capable de passer absolument partout grâce à ses quatre roues motrices et ses trois différentiels.

Vous ne risquez toutefois pas de croiser cet engin extravagant à tous les coins de rues puisqu’il coûte la bagatelle de…1,5 million d’euros, hors taxes. Un nouveau jouet exclusif pour milliardaires en somme.