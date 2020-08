"Mourir peut attendre", le 25ème long-métrage des aventures de James Bond devrait sortir en salles le 25 novembre prochain. Et comme dans les précédents opus, l’agent secret utilisera des Aston Martin pour se déplacer. La marque anglaise a donc choisi de mettre l’accent sur ce partenariat en proposant à quelques-uns de ses fortunés clients de se glisser dans le baquet de 007.

© Aston Martin Douchons tout de suite les espoirs des plus rêveurs : non, ces séries spéciales ne disposent pas de tous les gadgets dont profite le célèbre espion dans les films. Les changements sont ici d’ordre purement esthétiques, réalisés par Q, le département personnalisation d’Aston Martin.

La Vantage Edition 007 se distingue par sa calandre chromée et ses liserés jaune fluo sur les bas de caisse et de boucliers, en plus d’une teinte Cumberland Grey. Une présentation inspirée de l’Aston Martin V8 du film "Tuer n’est pas jouer" qui reprendra du service dans ce nouvel opus. Autre clin d’œil au film de 1987, la fréquence 96.60 – celle de la police russe dans le film – brodée dans le pare-soleil.

© Aston Martin La DBS Superleggera reprend quant à elle la livrée de la voiture utilisée dans le film, arborant une teinte Ceramic Grey et un toit en fibre de carbone noir, le tout souligné de jantes de 21 pouces. Plusieurs badges 007 sont en outre apposés un peu partout sur la carrosserie et dans l’habitacle.

Seuls quelques heureux acheteurs pourront s’offrir ces futurs collectors puisqu’ils ne seront produits qu’en série limitée, à 100 exemplaires pour la Vantage, 25 exemplaires seulement pour la DBS Superleggera. Comptez 179.000€ (au tarif anglais) pour la première, 309.900€ pour la seconde.