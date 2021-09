Pour définir son classement, Zutobi a pris en compte plusieurs critères comme le coût des tests et leur niveau de difficulté, l’âge auquel il est autorisé de conduire, l’obligation d’un test théorique ET pratique, la nécessité ou non d’un test de vue ou médical, et l’existence d’un nombre d’heure d’apprentissage minimal pour obtenir le précieux sésame.

La Belgique plutôt stricte

En tenant compte de tous ces éléments, la Belgique se classe 8ème au classement mondial, et 4ème pays européen avec un score moyen de 4,29/10. Avec un score de 1,96 sur 10 à cause d’un coût médian de 1.100 € dû notamment aux 85 heures d’apprentissage en moyenne et aux tests médicaux, la Croatie est ainsi le pays du monde où décrocher le permis est le moins aisé. Le pays d’Europe centrale devance le Brésil (3,21/10) où 60 heures d’écolage et tests médicaux sont requis, et la Hongrie qui oblige 58 heures d’auto-école (3,59/10). Au niveau européen, on trouve encore le Monténégro (3,79/10) sous la Belgique.

Les résultats sont toutefois approximatifs. Zutobi a estimé les coûts moyen du permis de conduire en Belgique à 16€, ce qui est le prix de l’examen théorique seul. L’examen pratique étant quant à lui facturé 18€ auxquels s’ajoutent encore les frais d’émission du permis proprement dit.

Et en tête du classement des pays les moins sévères en la matière ? Le Mexique mène la danse avec un score de 8,48. L’état d’Amérique du Nord ne réclame en effet qu’un test théorique et un coût de 45€ environ pour repartir au volant d’une voiture. Viennent ensuite le Qatar (7,39/10), la Lettonie (7,03/10) et les Etats-Unis (6,95/10).