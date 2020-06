Le déconfinement qui a débuté il y a un peu plus de trois semaines maintenant rime aussi avec retour au travail pour de nombreux citoyens qui s'étaient habitués à bosser de chez eux.



Autant de travailleurs dont une très grande partie se rend au bureau en voiture, les Belges étant assez réticents à l'idée de reprendre. Et pour certains d'entre eux, l'heure d'envisager de remplacer son engin un peu trop polluant, énergivore ou coûteux au niveau des réparations est venue. Ca tombe bien : avec le confinement, les stocks de véhicules neufs sont au maximum. Au point que les constructeurs ne produisent plus de véhicules neufs. Et que les concessionnaires se décident à effectuer des remises monstres. C'est donc le bon moment pour faire l'acquisition d'un véhicule neuf.

Mais si la valeur financière d'un véhicule neuf est probablement le premier critère qui favorise l'achat de telle ou telle voiture, le critère de la sécurité reste aussi important. Chaque année, l'organisme Euro Ncap réalise des dizaines de crasht tests pour vérifier la sécurité des nouveaux véhicules sortis sur le marché. Si aucun crash-test n'a été réalisé depuis décembre sur de nouveaux modèles, voici le classement 2020 des voitures les plus sûres, réalisé sur base de quatre critères : la sécurité des passagers adultes, celle des enfants, celle des usagers faibles et, enfin, les technologies d'aide à la sécurité.

(...)