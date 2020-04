Lorsqu’on évoque le véhicule utilitaire chez Volkswagen, tout le monde pense immédiatement au Combi, devenu une icône de la marque au même titre que la Coccinelle. En revanche seuls les fins connaisseurs se souviennent du Fridolin, un rarissime fourgon aujourd’hui saint-graal des collectionneurs Volkswagen.

Par la nature de ses services, la Deutsche Post – poste allemande – a souvent recours à des véhicules spécifiques taillés pour ses répondre à ses besoins. Au milieu des années 50, l’entreprise lance donc un appel d’offre pour renouveler sa flotte de véhicule de tournées postales urbaines. Volkswagen est bien sûr contacté, mais son combi Type 1 est jugé trop imposant. Qu’à cela ne tienne, le constructeur développera un véhicule entièrement sur mesure : le Typ 147, plus connu sous son petit nom de Fridolin.

Des dessous de Coccinelle

Le Fridolin est parfaitement conforme au cahier des charges édicté par les services postaux : charge utile de 350 à 450 kg, volume utile de 2m³, portes coulissantes pour un accès à bord plus aisé, et cabine communicante avec la zone de chargement.

Et techniquement, le constructeur ne va pas se compliquer la tâche : le châssis utilisé sera celui de la Karmann-Ghia existante, et le moteur, le 1.200cc de la Coccinelle. C’est Westfalia, partenaire de Volkswagen, qui se chargera de la production.

En plus des 5.000 exemplaires commandés par la Deutsche Post, le Fridolin séduira également la poste suisse et la compagnie aérienne Lufthansa. En dix ans, ce sont 7.340 exemplaires qui seront finalement construits.

En l’absence de toute protection antirouille, le Typ 147 a massivement disparu après ses années de service. Seuls 200 véhicules survivants sont aujourd’hui recensés, et bichonnés par leurs propriétaires, bien conscients de posséder un modèle à haute valeur historique.

© Volkswagen



La Deutsche Post et les modèles sur mesure

Jusqu’à aujourd’hui, la Deutsche Post (devenue Deutsche Post DHL Group) continue à faire développer des véhicules sur-mesure pour assurer ses services. Et l’histoire avec Volkswagen bien failli se répéter lorsqu’en 2011, l’entreprise collabore avec le constructeur pour développer l’eT!, sorte de Transporter au format compact doté de… portes coulissantes. Faisant appel à la technologie, il était capable de suivre le facteur à pas d’homme automatiquement. Mais ce projet restera malheureusement sans suite, la poste préférant acquérir quelques temps plus tard la start-up StreetScooter GMBH et produire elle-même ses propres véhicules « en interne ». La coopération avec Volkswagen se poursuit toutefois avec le grand utilitaire eCrafter… dont la motorisation et la batterie ont dû être spécialement adaptés pour répondre aux désidératas de la Deutsche Post.