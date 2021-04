Le Volkswagen ID.4 est sans conteste l’un des SUV électriques les plus réussis de ces derniers mois. L’un des mieux armés pour un usage pleinement familial également. Mais rien ne semblait le destiner à être dérivé en version sportive. C’est pourtant le cas avec cette nouvelle déclinaison GTX qui ajoute une seconde motorisation sur l’essieu avant pour offrir 299 ch de puissance cumulée, et une transmission intégrale au passage. Une puissance qui ne sera pas de trop pour assurer des performances 'sportives' à un véhicule qui affichait déjà 2.124 kg en version propulsion de 204 ch essayée (la fiche technique complète de cette GTX n’est pas encore connue). Volkswagen annonce un 0 à 100km/h expédié en 6,2 secondes, et une vitesse maximale limitée à 180 km/h pour préserver l’autonomie, annoncée à 480 km en cycle mixte WLTP.

Extérieurement, cette finition GTX muscle son jeu, avec notamment des jantes de 21 pouces et une signature lumineuse spécifique à l’avant, mais aussi à l’arrière où les feux dessinent un 'X' lorsque la pédale de frein est pressée. Sans oublier bien sûr la présence d’un badge GTX sur le hayon. L’habitacle étonne quand à lui par sa teinte bleutée sur le tableau de bord, les contreportes et la sellerie, censée incarner « l’écologie durable ».

L’ID.4 GTX sera commercialisé dès cet été à un prix avoisinant les 50.000€.