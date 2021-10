Tout comme les célèbres machines de Yamaha ayant remporté le championnat du monde, ces machines World GP 60th Anniversary présentent une carrosserie d’un blanc pur avec une bande rouge horizontale très marquée et des lignes verticales blanches.

Cette authentique combinaison de couleurs de moto de course comprend également un garde-boue avant entièrement rouge et des roues dorées, tout comme les motos d’usine Yamaha gagnantes. Ce look intemporel est complété par une plaque avant jaune, un emblème anniversaire et une bande rouge qui court le long du réservoir de carburant et de l’arrière.