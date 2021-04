Voilà 20 ans déjà que le Yamaha TMAX sillonne nos routes et villes. Pour célébrer cet important jubilé, le scooter sportif et dynamique se pare d’une carrosserie en carbone forgé dont la finition est unique à chaque machine. Les poignées chauffantes sont de série et les coutures de la selle chauffante sont de teinte jaune. Coloris unique dit Tech Graphite qui s’ajoute à la dotation de base avec la bulle électrique, le régulateur de vitesse, les clignotants LED, le contrôle de la traction, le principe keyless… Seules 560 machines seront commercialisées et pourvues d’un badge d’identification numéroté.

A partir de 13.799€.