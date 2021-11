Lors de la fusion des groupes PSA (Peugeot-Citroën-DS-Opel) et FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Carlos Tavarès, président de la nouvelle entité Stellantis, avait assuré laisser à chacune de ses marques la possibilité de justifier sa présence. Cela incluait donc Lancia, recluse depuis 5 ans sur son seul marché natal, que l’on croyait donc condamnée. C’était sans compter sur l’étonnante santé de son seul modèle subsistant, l’Ypsilon, qui s’était mieux vendue en 2019 que… l’ensemble des Alfa Romeo en Europe !

Plutôt que de jeter dans les livres d’histoire une marque aussi riche, Stellantis tente une relance : Lancia sera à nouveau distribuée hors des frontières italiennes d’ici 3 ans. Parmi les premiers marchés à voir le retour de l’illustre Maison italienne figure la Belgique, au même titre que la France, l’Autriche, l’Allemagne et l’Espagne.

Le fer de lance sera alors la toute nouvelle Ypsilon, probablement basée sur la future Fiat Punto et partageant donc son gabarit et nombre de composants avec les Peugeot 208 et Opel Corsa. Elle devrait être la dernière à disposer d’un moteur thermique (hybride), mais sera bien entendu proposée également en version 100% électrique.

Il faudra attendre quatre ans de plus pour voir renaitre la Delta sous la forme d’une berline compacte tel que nous la connaissions jusqu’en 2014, qui pourrait être légèrement surélevée. Un "crossover" comme le veut la formule consacrée. Celle-ci sera une cousine technique des Opel Astra-e et DS4 notamment. Mais entretemps, en 2026, un SUV (qui pourrait reprendre le nom d’Aurelia) sera venu compléter l’offre, également avec des moteurs exclusivement électriques.