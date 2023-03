Batibouw : la rénovation au centre de toutes les préoccupations, voici les projets à mener en priorité

Les carnets de commandes sont donc bien remplis pour les projets de rénovation, malgré la crise qui pèse sur les ménages. “On peut dire qu’il y a un côté plutôt positif à cette crise, note Niko Demeester. Il y a une prise de conscience au niveau de la population qui veut faire le nécessaire pour améliorer la performance de son bien. Et cela vaut pour tout le monde : les jeunes qui construisent ou qui veulent rénover un bien en profondeur, mais aussi les personnes plus âgées qui veulent se donner un peu plus de confort.”

Et si le nombre de permis octroyé a chuté de 15 % en 2022 par rapport à l’année précédente, il ne faut pas s’inquiéter selon lui. “2021 était une année exceptionnelle, et on reste en fait au niveau de 2019 ou 2020. Et puis, il y a aussi beaucoup de travaux de rénovation qui ne demandent pas de permis. Je pense par exemple aux panneaux solaires. Aujourd’hui, les travaux de rénovation se font avant tout au niveau énergétique et la demande pour les matériaux d’isolation et pour les panneaux solaires a explosé en 2022. On parle de 100.000 installations de panneaux photovoltaïques en plus rien qu’en Flandre. En Wallonie et à Bruxelles, la dynamique est la même.”

Dans les allées du salon Batibouw, les questions seront donc nombreuses sur les travaux à mener en priorité, et les meilleurs investissements à réaliser. “La solution idéale depuis avant tout du type de logement, mais aussi de la capacité financière du ménage, convient Niko Demeester. Mais ce qui compte avant tout, c’est isoler, isoler et isoler ! C’est cela qui augmentera la performance des autres systèmes par la suite. Et il faut penser à tout : le sol, le toit et les murs.”

Pour le chauffage, les solutions sont nombreuses et dépendent de plusieurs facteurs. “Les pompes à chaleur sont aujourd’hui très performantes et on les recommande à ceux qui peuvent les installer. Mais il faut du terrain et de la place pour y arriver. A contrario, les panneaux solaires peuvent être installés sur la grande majorité des toits, et il ne faut pas hésiter à le faire si c’est possible. Le gain financier est immédiat ! Enfin, je dirais qu’il faut réfléchir en termes de système. Par exemple, une pompe à chaleur couplée à des panneaux solaires et à un logement super isolé.”

Enfin, il pointe aussi des solutions d’avenir au niveau de l’énergie. “On sort complètement du cadre légal actuel, mais il est aujourd’hui possible de mettre au point des réseaux thermiques actifs pour des quartiers entiers. On peut par exemple utiliser l’eau chaude des égouts pour chauffer des maisons. Mais on parle là d’un modèle qui est tout à fait à revoir, même si des tests ont déjà été menés dans des quartiers à Anvers, Gand ou Malines, notamment.”