Comment faire pour limiter la consommation des ménages: “Les pouvoirs publics et les banques doivent absolument adapter leurs modèles"

Mais comment convaincre les banques ? “Nous négocions avec les banques pour adapter le modèle de crédit. Aujourd’hui, quelqu’un qui achète une vieille maison pour la retaper est pénalisé par des taux plus élevés, car la valeur de l’hypothèque est moindre que pour une maison neuve. Mais on devrait permettre aux gens – et surtout aux jeunes – d’emprunter un peu plus en cas de rénovation profonde. En faisant cela, on aura rénové plus vite le parc résidentiel belge, et la valeur de l’hypothèque de la banque prendra vite de la valeur également. Les banques belges en sont conscientes mais sont aujourd’hui bloquées par des règles européennes. On espère une évolution cette année.”

Une autre voie pour améliorer la performance générale des biens, c’est d’encourager la démolition-reconstruction. “Il y a actuellement un taux de TVA préférentiel à 6 % pour ce type de projet. On parle actuellement d’une augmentation de la TVA à 9 %, et c’est un mauvais signal.”