Par exemple, être propriétaire devient moins prioritaire pour les Belges suite à la crise énergétique, selon CBC. “64 % des Belges sont propriétaires, 24 % en ont l’intention et 12 % n’en ont pas l’intention, une tendance stable par rapport à 2022. Toutefois, l’aspect prioritaire de devenir propriétaire est en diminution de 5 % par rapport à 2022. 75 % des Belges estiment en effet aujourd’hui que c’est important voire prioritaire contre 80 % en 2022”, apprend-on. “Les Belges et l’accès à l’immobilier connaissent un niveau de tension inédit. L’inflation, la hausse des coûts des matières premières et bien évidemment la crise énergétique impactent leur pouvoir d’achat et cela se traduit évidemment aussi dans l’immobilier et la possibilité de financer leur projet. Globalement en Belgique, nous avons connu une baisse de près de 20 % du volume en crédits hypothécaires en 2022 par rapport à 2021. Bien évidemment, la hausse des taux hypothécaires ajoute à ces difficultés, même si l’on peut en réalité considérer qu’il s’agit d’un retour à la normale”, complète Cédric Matte, Directeur Général du Marché Retail chez CBC Banque.

Ainsi, 86 % des Belges estiment que la réalisation d’un projet immobilier est très “complexe”. Autre effet de la crise énergétique : la rénovation devient primordiale pour de nombreux propriétaires. “Plus de 3 propriétaires sur 10 (35 %) ont l’intention de rénover leur habitation en 2023, une tendance encore plus prononcée chez les jeunes de 18-24 ans (52 %) et 24-34 ans (46 %).”