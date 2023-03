Batibouw ouvre ses portes : tout ce qu’il faut savoir en pratique sur cette édition 2023

L’édition 2023 de Batibouw est donc plus courte que les précédentes, et se tiendra de ce mardi 14 mars à ce dimanche 19 mars. Le salon ouvre de 10h à 19h tous les jours, avec des nocturnes jusqu’à 21h jeudi et vendredi. Les tickets peuvent s’acheter en ligne sur le site de Batibouw au prix de 15€ par adulte. Le ticket enfant (moins de 16 ans) est gratuit, et le prix de groupe est fixé à 13€ par personne à partir de 15 tickets achetés. Des afterworks sont également organisés à partir de 16h mardi, mercredi, jeudi et vendredi, avec une entrée gratuite.