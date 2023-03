Quoi de neuf à Batibouw 2023 ? Un salon raboté qui mise sur la durabilité et surfe sur la crise énergétique

À lire aussi

Un argument qui fait évidemment sens, car cette édition sera marquée par la crise énergétique et économique née il y a un peu plus d’un an. Si on en parlait déjà en mai 2022, c’est encore plus d’actualité aujourd’hui. “Dans un contexte économique et social pour le moins volatil, les chiffres attestent pourtant que le Belge ne renonce pas à ses rêves d’acquisition immobilière, qu’il s’agisse de faire construire ou de rénover. Encore faut-il savoir s’y retrouver dans le dédale de nouveaux matériaux, de nouveaux produits, de nouveaux systèmes, de nouveaux concepts constructifs,… Le secteur de la construction connaît en effet une mutation spectaculaire dans le sillage de réglementations énergétiques et environnementales qui deviennent chaque année plus exigeantes. Il est ainsi possible, en faisant le tour des marques et en discutant avec leurs représentants, de se faire une idée plus précise des solutions les mieux adaptées à ses besoins et à son budget. Les services “Logement” et “Énergie” des différentes régions du pays peuvent également dispenser des informations utiles sur les primes disponibles et leurs conditions d’octroi”, détaille-t-on.

En ce qui concerne le thème de Batibouw 2023, les organisateurs ont misé sur la “durabilité”. Un terme à la mode et un peu fourre-tout, mais qui permettra à des entreprises de se mettre en avant, à l’heure où tout le monde tente de réduire sa facture d’énergie. On y trouvera donc les plus grands constructeurs de maisons clé sur pote comme Matexi, Blavier ou Maison Baijot, mais aussi des installateurs de panneaux solaires, des chauffagistes aux solutions variées (chaudières intelligentes, pompes à chaleur, poêle à bois ou à pellets, etc).

Tout cela sans oublier des stands où le confort sera l’objectif principal. On pense aux aménagements des espaces extérieurs, aux piscinistes, mais aussi aux spécialistes des installations domotiques qui rendent les maisons “intelligentes”. “Le contexte énergétique actuel questionne et inquiète les Belges, peu importe son style d’habitation. C’est pourquoi nous voulons que BATIBOUW reste, ou devienne, LE lieu de référence en matière de consommation énergétique, durabilité du logement et les nouvelles technologies qui y sont forcément liées”, résume Frédéric Devos, Directeur BATIBOUW.