Journée Chantiers Ouverts 2023 Une vitrine unique sur l’écoconstruction et l’innovation

Construction zéro carbone

Les bâtiments pèsent lourd dans le total d'émissions de CO2. En construisant ou en rénovant, chacun peut contribuer de manière significative à la réduction des émissions de CO2. Non seulement c’est bon pour le portefeuille, mais aussi pour le climat. C’est donc désormais devenu la norme. Les politiques exigent des concepteurs et des entrepreneurs qu'ils construisent des logements neufs pratiquement neutres en énergie dans le respect des exigences européennes en matière de durabilité, de bilan carbone et de circularité. L'écoconstruction (ou construction durable) regroupe toute construction ou les travaux de rénovation qui réduisent l'impact des bâtiments sur le climat et l'environnement et cela, à chaque étape du processus, de la recherche des matériaux en passant par la construction proprement dite et ses finitions. Ce développement durable repose sur trois piliers : un aspect environnemental, un aspect économique et un aspect sociétal, trois enjeux majeurs pour l'homme et sa survie sur la planète.

La Journée Chantiers Ouverts aura lieu le 7 mai prochain, de 10 à 17 heures. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir, à travers de plus de 100 chantiers dans tout le pays, la grande diversité de l’offre du secteur et de ses entreprises ainsi que les nouvelles manières de construire : durabilité, efficacité énergétique, environnement plus sain et confort de vie.

Des professionnels, des passionnés de construction, des familles avec enfants, mais aussi de nombreux résidents locaux, intéressés par le grand chantier au coin de la rue et désireux de tout savoir sur les travaux qu'ils croisent tous les jours, participent traditionnellement à cette journée. Une journée qui essaie également d’attirer les jeunes et les enthousiasmer pour qu’ils puissent imaginer leur avenir dans le domaine de la construction. Le secteur recherche activement plus de 16.000 emplois et attire de plus en plus de femmes. En cinq ans, le Forem a vu le nombre de femmes stagiaires progresser de 28 % pour les métiers de la construction.

Construire ensemble, grandir ensemble

Embuild, la Fédération belge de la construction, soutient 16.000 PME et grandes entreprises de tout le pays, actives dans toutes les activités et techniques du secteur de la construction et de l’installation. Partenaire de confiance, elle s’engage avec ses membres pour un entrepreneuriat responsable.

Les chantiers participants de l’édition 2023 par thèmes et en détail :

https://journeechantiersouverts.be