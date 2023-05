Parce que vos talents entrepreneuriaux méritent une vitrine d’exception, lancez-vous !

Kokotte : l’incubateur HoReCa

Vous souhaitez ouvrir votre restaurant à Bruxelles ? Enfilez votre toque et lancez-vous sans risques en plein cœur de Bruxelles. Chez Kokotte, hub.brussels vous propose de tester votre concept HoReca pendant quatre mois à moindre coût. Au menu de votre succès : votre concept culinaire de rêve, dans un cadre sympa avec de vrais clients et l’encadrement de professionnels du secteur. Kokotte c'est : un restaurant clé en main dans la rue des Bouchers, à deux pas de la Grand’Place ; un loyer modéré ; une cuisine professionnelle entièrement équipée ; un aménagement modulable et des coachings individuels et sur mesure.

Vous avez une idée originale et innovante ? Vous travaillez avec des produits durables ? L’appel à candidatures pour intégrer l’incubateur Kokotte de hub.brussels est ouvert jusqu’au 31 mai 2023. Plus d’infos sur : www.hub.brussels/kokotte

Ouvrir son restaurant ©© Thomas Vanden Driessche

L’Auberge Espagnole : l’incubateur commercial

Vous souhaitez ouvrir un commerce mais craignez de vous jeter à l’eau ? Commencez par un saut d’essai avec L’Auberge Espagnole. Cet incubateur se décline en deux cellules commerciales pérennes à Etterbeek et à Jette et en une cellule commerciale itinérante se déplaçant de quartier en quartier. Il vous offre la possibilité de passer de l’autre côté du comptoir, de rencontrer votre clientèle et de tester votre concept commercial pendant trois à quatre mois. L’Auberge Espagnole, c’est : un espace commercial clé en main ; un loyer modéré de 450€/mois ; un aménagement modulable ; des coachings individuels adaptés à vos besoins et une communauté d’anciens pour vous soutenir.

Vous proposez des produits ou des services qui respectent une politique de prix juste ? Votre projet s’inscrit dans une démarche éthique, responsable et durable ? L’appel à candidatures pour intégrer L’Auberge Espagnole de hub.brussels est ouvert jusqu’au 31 mai 2023. Plus d’infos sur : https://hub.brussels/lauberge-espagnole

L’Export Accelerator : un boost à l’international

Ce tout nouveau programme d’accélération s’étalera sur dix mois et permettra à dix entreprises de développer des compétences nouvelles ou d’asseoir leurs connaissances à l’exportation. L’accompagnement sur mesure aura pour but de former et d’outiller les candidat.e.s bruxellois.e.s à l’exportation par le biais de séances de formations collectives, de coachings individuels et de rencontres avec nos conseillers économiques basés aux quatre coins du monde ainsi qu’avec nos deux Accounts Managers. Objectif : vous aider à mettre en place une véritable stratégie d’internationalisation.

Vous voulez vous développer à l’international ? Faites vos valises ! Inscrivez-vous à l’Export Accelerator avant le 31 mai 2023 et embarquez avec hub.brussels. Une attention particulière est portée aux entreprises qui adoptent une démarche en accord avec les principes de la transition économique. Plus d’infos sur : www.hub.brussels/fr/export-accelerator/

Greenlab : l’accélérateur pour startups durables

Vous avez un projet d’entreprise durable à Bruxelles ? Avec le programme d’accélération pour start-ups durables greenlab.brussels, faites-le sortir de terre en six mois seulement. Vous plantez votre germe d’idée et l’accélérateur vous offre du coaching personnalisé, des ateliers thématiques, de la consultance d’experts et, bien sûr, une mise au vert pour le faire pousser. Plus d’infos sur : www.hub.brussels/greenlab

Encadré : MedTech Accelerator : l’accélérateur en technologies médicales

N’attendez plus pour développer votre solution innovante en HealthTech. Rejoignez le MedTech Accelerator et faites passer votre projet au niveau supérieur en six mois. Ce programme d’accélération s’adresse spécifiquement aux entrepreneurs.e.s, chercheurs.euses et professionnel.le.s de la santé qui innovent dans le secteur médical et en e-santé. Prêt.e à révolutionner le secteur de la santé ? Plus d’infos sur : www.hub.brussels/medtech-accelerator