Le pommeau de douche intelligent

L’eau coûte cher, les prix ne font qu’augmenter ces dernières années. Un des conseils de base pour faire des économies est de privilégier la douche au bain et de réduire un maximum le temps passé sous l’eau. Certains pommeaux permettent aussi de limiter la consommation substantiellement. Il existe aujourd’hui des pommeaux connectés qui calculent pour chaque utilisation la quantité d’eau utilisée, en plus de réduire le litrage via un système mécanique. Certains envoient même de la lumière, mais on parle plus d’un gadget qu’autre chose. Il s’agit là encore d’une manière de garder à l’œil sa consommation à un tarif raisonnable qui se situe entre 50 et 100 euros.

Ampoules connectées, un plus pour le confort et pour les finances