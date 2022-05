Après deux années de disette pour cause de crise sanitaire (la grand-messe de la construction s’était tenue en mode virtuel l’an dernier), Batibouw rouvre ses portes ce samedi. Dans un contexte quelque peu particulier, tant la hausse des prix des matériaux de construction et certains problèmes d’approvisionnement pénalisent le secteur et reportent le projet de certains candidats à la construction ou à la rénovation.

Qu’à cela ne tienne : Batibouw 2022 devrait faire le plein, même si certains stands seront assurément plus prisés que d’autres. À l’heure où les prix de l’énergie flambent, il est plus que jamais capital de réaliser les bons travaux pour tenter d’impacter un maximum (à la baisse) le montant de la facture énergétique.

(...)