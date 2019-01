Un anniversaire symbolique que celui du plus grand salon belge de la construction, de la rénovation et de l’habitation ! Cette année, trois thèmes seront développés : « Healthy Indoor Climate », « New Way of Living », et « Smart Building ».

Un climat intérieur sain

Avec le thème « Healthy Indoor Climate », Batibouw accorde une attention toute particulière à l’importance d’un climat intérieur sain. En effet, nous passons aujourd’hui de plus en plus de temps à l’intérieur, que ce soit à la maison ou au travail et, même si les nouvelles constructions disposent d’une très bonne isolation, il ne faut pas négliger l’aération et la ventilation de son habitation. En effet, les pièces dont l'air est malsain et pollué peuvent rapidement entrainer maux de tête, fatigue et autres problèmes. Pour cela, il faut tenir compte de la température de la pièce, du niveau d'humidité et de la quantité d'air frais. La température intérieure doit être constante, et comprise entre 19 et 22 degrés. De plus, l'humidité dans une maison peut être nocive tant pour l’habitation que pour la santé de ses habitants. Il est donc recommandé de contrôler fréquemment son taux. Enfin, une bonne aération ou un système de ventilation est indispensable au maintien d'un climat intérieur sain.

Une autre façon de vivre

Le second thème de Batibouw a été intitulé « New Way of Living ». En Belgique, nous devons en effet tenir de plus en plus compte de la réduction des espaces pour vivre et pour construire. Auparavant, les grandes maisons en dehors de la ville étaient la norme. Aujourd'hui, notamment pour répondre aux problèmes de mobilité, notre choix se tourne de plus en plus vers une habitation en ville. Nous voulons éviter d’être coincés dans les embouteillages et nous rapprocher de notre lieu de travail. Résultat : nous vivons plus nombreux sur moins de mètres carrés et devons habiter dans des espaces plus petits. En outre, les terrains à bâtir deviennent plus coûteux, ce qui entraîne la construction de maisons plus petites. Les promoteurs immobiliers répondent à cet enjeu en proposant des solutions créatives dans les anciennes zones industrielles. Les modes de vie alternatifs rencontrent un certain succès : outre la maison unifamiliale, nous vivons désormais dans des logements en copropriété. Il n’est pas rare non plus de voir des maisons converties en maisons kangourou. De même que, des termes tels que cohabitation, maisons de soins et CLT (Community Land Trust : séparation du sol et du bâti, le terrain appartient à la communauté et le logement à un particulier) ne nous sont plus inconnus.

Des techniques de construction innovantes

« Smart Building » est le troisième et dernier thème de Batibouw. Ce terme désigne toutes les nouvelles techniques de construction, avec comme mot d’ordre l’efficacité. Il existe également le BIM, un modèle d'information pour le secteur du bâtiment, grâce auquel toutes les parties participant au processus de construction recueillent leurs informations dans une base de données accessible à tous. Pensez également à l’impression et la numérisation 3D, deux techniques qui assurent une exécution plus détaillée du processus de construction, avec plus de possibilités créatives et des ajustements de dernière minute. Mais le Smart Building signifie également que nous allons nous appuyer sur une approche plus consciente, durable et économe en énergie. Le phénomène de la construction circulaire en est un bon exemple. Cela implique une utilisation intelligente des matières premières, des produits et des biens, ainsi que leur réutilisation, afin de terminer le cycle. Dans une économie circulaire, tout est recyclé, réaffecté, réutilisé et restauré. Par exemple, les bâtiments doivent être facilement démontés, puis réutilisés ou recyclés. Nous optons pour des matériaux locaux, réutilisables et biosourcés.