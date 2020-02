Batibouw ouvre ses portes ce samedi. Focus sur les nouvelles tendances de l’habitat.

Malgré un nombre de visiteurs en forte baisse ces dernières années, Batibouw reste le rendez-vous incontournable pour les candidats à la construction ou à la rénovation. Batibouw n’est d’ailleurs pas un salon comme les autres. Les visiteurs qui s’y rendent ont un projet concret pour la majorité. On n’y vient donc pas pour flâner, mais pour trouver des solutions, de l’inspiration ou concrétiser sur place ces projets.

Si la faiblesse des taux d’intérêt a dopé les crédits hypothécaires, la hausse des prix des terrains et des habitations, la congestion sur les routes, la suppression de certains incitants fiscaux (woonbonus en tête), l’imposition de nouvelles normes énergétiques et bien d’autres facteurs bouleversent cependant les plans et les envies des candidats à l’achat ou à la construction d’un bien immobilier.

Trois tendances fortes se dégagent, selon l’analyse présentée par ING à la veille de Batibouw : l’habitat intelligent, la construction verte et des habitations plus petites.

"L’intérêt des consommateurs pour les maisons intelligentes est en forte croissance. Nous connaissons l’aspirateur robot et l’éclairage sans fil depuis un certain temps déjà et, l’année dernière, des assistants virtuels (tels que Google Assistant) ont fait leur apparition sur le marché belge. Les recherches pour les ‘smart homes’ ont littéralement décollé en 2019. Par smart home, on entend une maison offrant une commodité et un confort supérieurs à la moyenne grâce à la technologie."

Parmi les innovations, les aspirateurs sans fil qui se déplacent automatiquement, les thermostats, des serrures ou encore des stores intelligents, sans oublier l’utilisation accrue du sans-fil qui facilite l’installation des appareils domestiques et ménagers intelligents. "Une meilleure technologie de la parole est une deuxième technologie de support. Une simple commande vocale telle que ‘éteindre toutes les lumières et le chauffage’ simplifie le contrôle d’une smart home."

Reste à savoir si, cette technologie ayant un coût, elle fait réellement partie des priorités des consommateurs. Une enquête d’ING réalisée auprès des Néerlandais a révélé que 20 % d’entre eux sont prêts à payer plus cher pour une smart home. Avec, toutefois, un plafond maximum de 2 % en plus, soit un marché potentiel de 600 millions d’euros pour les appareils ménagers intelligents. Pour la Belgique, on estime que ce marché peut s’élever au moins à la moitié de celui des Pays-Bas.

V. S.