C’est la première fois que le salon Batibouw se tient à cette période de l’année. Généralement organisé en février, les organisateurs ont préféré déplacer l’événement face à la menace du Covid-19, cet hiver. Tout est désormais réuni pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possible, sans masque ou CST. "Les choses se présentent plutôt bien et les 90 000 mètres carrés sont prêts à accueillir les 150 000 visiteurs que nous espérons attirer. Pour le moment, on est dans la cadence attendue quand on voit les tickets réservés, annonce Frédéric Devos, le patron du salon. Il faudra voir aussi si le long week-end a un impact sur le nombre de visiteurs."

