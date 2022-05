Une chaudière qu’on règle depuis son lieu de travail, des lumières qu’on allume à distance ou encore des volets qui sont programmés pour s’ouvrir ou se fermer à une certaine heure, cela relevait du rêve ou d’une dépense folle il y a encore quelques années. Mais plus la technologie a évolué, plus ces techniques se sont démocratisées, pour être accessibles à tout le monde ou presque. La maison connectée est aujourd’hui une réalité qui offre du confort, mais aussi des possibilités d’économies réelles et quotidiennes. On fait le point à l’occasion du salon Batibouw.