Batibouw ouvre ses portes ce samedi et, pour de nombreux candidats bâtisseurs, ce sera à nouveau l’occasion de tenter de concrétiser leur projet. Le rêve de la villa quatre façades reste bien ancré dans les esprits. 75 % des personnes interrogées continuent de préférer une maison unifamiliale. Mais les obstacles vers la réalisation de ce rêve sont toujours plus nombreux - et plus grands. Les gens sont quasiment deux fois plus nombreux, en cinq ans, à s’inquiéter quant à l’obtention d’un emprunt hypothécaire. La complexité du processus de construction en raison des normes d’énergie plus sévères, des matériaux plus coûteux, des techniques plus complexes leur causent de gros soucis. Rencontre avec Stefan Hallez, directeur général de Maisons Blavier.

Est-ce que construire sa maison reste encore possible malgré toutes ces nouvelles règles ?

"En fait, ces tendances font le jeu des sociétés spécialisées dans la construction neuve, comme la nôtre. Nous gérons mieux le chantier qu’un particulier, connaissons mieux les matériaux, savons comment respecter les normes dans un budget imparti, et nos délais de réalisation sont beaucoup plus courts que ceux d’un particulier qui bâtit lui-même. C’est pourquoi nous tablons sur une croissance continue du nombre de clients", explique Stefan Hallez, directeur général de Maisons Blavier.

L’année dernière fut un grand cru, notamment avec la disparition du Woonbonus en Flandre qui a fait se précipiter certains acquéreurs. Doit-on s’attendre à un net recul du marché ?