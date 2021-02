Un salon virtuel, c’est très bien. Mais quid en pratique ? “Tout d’abord, il suffit d’aller sur Batibouw.com et vous serez redirigé directement vers la plateforme, indique Frédéric François, directeur de Batibouw. Il y aura là un module d’inscription virtuel et guidé où on va vous poser quelques questions sur vos projets et vos besoins. On vous proposera ensuite toute une série d’exposants qui répondent à vos critères de recherche.”

Une fois face à ces exposants, direction les stands virtuels. “Les visiteurs tomberont sur une fiche détaillant chaque exposant. Ils y retrouveront des visuels en photos et vidéos, mais il y aura surtout des chats pour discuter en direct avec des professionnels, par écrit ou par appel vidéo. On peut demander un rendez-vous pour plus tard, par exemple s’il y a trop de monde en même temps.”

Et même si l’accès aux informations sera disponible 24 heures sur 24 et jusqu’à fin mars, les discussions auront lieu aux heures habituels du salon, de 10h à 19h tous les jours, et jusqu’à 21h le jeudi 4 mars pour les traditionnelles nocturnes.