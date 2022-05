Si cela fait des années que les cuisines se sont ouvertes vers le reste de la maison et que le design et la décoration sont devenus très importants quand on réfléchit à sa conception, cela n’a pas toujours été la même chose pour la salle de bains. Blanche, fonctionnelle et plutôt avec une douche qu’un bain, voilà une caricature de la salle de bains la plus demandée il y a encore quelques années.