Cuisine: sobre, techno, contemporaine

Que ce soit chez Èggo, Ixina ou Krëfel, les cuisines prennent aussi la direction du classieux et de l’épuré en 2021. Èggo répond à cette tendance en proposant des finitions de meubles affinées. L’épaisseur des plans de travail et des flancs de meubles se voit réduite, tout comme la hauteur des plinthes des meubles de rangement qui elle aussi bénéficie d’un lifting.

Côté design, grande tendance pour l’extra-mat, que ce soit les fours ou les robinets chez Èggo et Grohe, les façades en look acier Corten chez Krëfel. Avec des touches dorées ou cuivrées. La cuisine devenant plus que jamais la pièce centrale, elle évolue vers plus d’intégration encore : comme ces hottes de cuisine intégrées aux taques de cuisson. Frédéric Berghmans, directeur com chez Krëfel, remarque "une utilisation accrue des fonctions spécifiques des fours par exemple, les fonctions vapeur pour cuire un pain ou réchauffer/régénérer les plats commandés via le service traiteur du resto du coin".

