Pour lutter contre le réchauffement climatique, chacun a un rôle à jouer à son niveau. Apporter sa pierre à l’édifice commence aussi par rendre son habitation moins énergivore, en isolant fenêtres, murs et toits entre autres. Pourtant, selon l’étude menée pour le compte de Reynaers Aluminium, si six Belges sur dix veulent faire des efforts pour un habitat plus écologique, plus d’un Belge sur trois reste frileux envers l’habitat vert et un sur cinq est même convaincu que cela n’a pas réellement d’impact positif sur le climat.

5...°