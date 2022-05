La 64e édition de l'événement mettra l'accent sur les défis écologiques et voudra tendre vers un salon durable. Batibouw a ouvert ses portes samedi dernier pour son grand retour en présentiel après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Jusqu'au 29 mai, quelque 600 exposants présenteront leurs produits et services dans les palais de Brussels Expo.

Les organisateurs soulignent que le salon a toujours essayé de se montrer visionnaire depuis sa création, par exemple en consacrant un espace à l'isolation lors de la crise pétrolière de 1970 et en dédiant un palais aux panneaux photovoltaïques en 2000. En 2023, ils souhaitent mettre en avant les objectifs émis par la Commission européenne visant une neutralité carbone en 2050.

"En tant qu'institution, Batibouw a un rôle à jouer dans l'évolution du secteur de la construction, et dans la mise en œuvre de tout ce qui permettra au secteur de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, sa consommation d'énergie et d'eau et sa production de déchets", ajoute Frédéric François, CEO de Fisa, la société organisatrice du salon.

Pour proposer un salon durable l'année prochaine, Batibouw n'installera plus les 30.000m2 de tapis dans les allées, réutilisera la signalétique, intensifiera le tri sélectif des déchets et veut générer moins de plastique. Les organisateurs sélectionneront aussi les exposants en fonction de leurs produits et services durables.

La réduction de la durée du salon contribuera d'ailleurs à diminuer l'utilisation de chauffage, la consommation électrique et les déplacements des exposants, ajoutent les organisateurs. "Nous sommes convaincus que cela n'aura que des conséquences positives pour les visiteurs et que les contacts seront davantage plus qualitatifs. Ce salon raccourci est d'ailleurs en ligne avec beaucoup de salons étrangers de la même envergure", poursuit Frédéric Devos, directeur de Batibouw.