La technologie évolue, et l’année que nous venons de vivre a permis à de nombreux Belges se pencher un peu plus sur le sujet. C’est donc aussi le cas pour le phénomène des maisons connectées. Ce qui semblait être un mythe il y a encore quelques années tend à s’imposer dans les ménages. Le point sur la situation avec Bart van Remortel, chef de produits Niko, entreprise belge spécialisée dans le domaine. "Depuis un an, les Belges ont passé beaucoup plus de temps chez eux, que ce soit pour étudier ou travailler. Ils ont donc un regard nettement plus critique sur leur logement et la manière dont il est aménagé, entame-t-il. On remarque ainsi que plusieurs pièces ont désormais plusieurs fonctions. Ce qui était avant uniquement une chambre est devenu un bureau, même chose pour le salon ou la salle à manger. Il est donc important de pouvoir basculer facilement d’une fonction à l’autre."