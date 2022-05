Alors que Batibouw s’apprête à fermer ses portes et que la prochaine édition du salon se limitera à 6 jours, le constat est amer du côté des exposants. La grande foule ne fut pas au rendez-vous et de nombreux visiteurs n’ont pas effectué le déplacement, préférant reporter leur visite et leur projet. La hausse des prix des matériaux de construction et la crise qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat brisent en effet de nombreux rêves. Certes, le Belge conserve une brique dans le ventre, mais elle est, pour l’heure, particulièrement indigeste.