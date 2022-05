Si on parle surtout du prix du gaz, du mazout ou de l’essence qui flambe, l’eau n’est pas gratuite. Si on ne parle pas d’explosion des prix dans l’immédiat, les ménages belges consomment plusieurs centaines de litres chaque jour et la facture peut être très salée. Par ailleurs, la problématique de l’eau a aussi et surtout une portée écologique, et il faut penser à consommer moins pour préserver notre environnement aussi.