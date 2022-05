Si l’on parle beaucoup des investissements permettant d’économiser de l’énergie, l’eau est également de plus en plus rare et chère. Produire son eau chaude coûte aussi beaucoup d’argent. Batibouw en a fait l’un des trois thèmes de la présente édition. On peut toutefois réduire la facture en agissant de concert sur la production et la consommation d’eau chaude sanitaire.

Pour choisir le système de production d’eau chaude sanitaire qui conviendra le mieux, de nombreux paramètres entrent en ligne de compte : composition du ménage, habitudes de consommation, nombre de salles de bains, place et raccordements disponibles, distance entre les différents "points d’eau", attentes en termes de confort… Et puis, bien sûr, le budget qu’on est prêt à y consacrer.