Comment choisir sa liseuse ? Nos bons conseils et notre top 5 des meilleures liseuses !

Notre top 5 des meilleures liseuses

La liseuse ayant le meilleur rapport qualité/prix : la Kobo Libra 2

©Amazon

La liseuse Kobo Libra 2 permet bien évidemment de lire des livres et des pdf mais aussi d’écouter des livres audio. Vous pourrez également connecter vos écouteurs et enceintes par Bluetooth. Vous la reconnaîtrez facilement : elle dispose de deux boutons physiques juste à droite de son écran tactile. La liseuse Kobo Libra 2 possède une grande capacité de stockage de 32 Go (alors qu’elle ne pèse que 215 grammes) : vous pourrez emporter une immense bibliothèque sans alourdir votre sac ! Avec sa taille d’écran de 7 pouces, elle est facilement transportable et peut se tenir d’une seule main. Elle offre un grand confort de lecture. Avec son filtre antireflet, vous pourrez aisément lire au soleil. Si au contraire, vous préférez le confort de votre lit pour bouquiner avant de vous endormir, vous pourrez activer le filtre anti lumière bleue. Mais ce n’est pas tout : elle est aussi imperméable à l’eau.

La liseuse la moins chère : la Kobo Nia

©Amazon

Cette petite liseuse Kobo Nia de 6 pouces vous conviendra parfaitement si vous souhaitez une liseuse entrée de gamme à un prix intéressant. Elle possède 8 Go de stockage (ce qui donne environ 6000 ebooks) et sa batterie dure des semaines. Elle est aussi dotée de la technologie antireflet qui permet de lire au soleil. La Kobo Nia est petite : vous pourrez l’emporter partout et la glisser facilement dans un sac à main. Elle présente cependant certains inconvénients : elle ne possède pas de filtre anti lumière bleue et peut paraître un peu lente par moments. Si vous avez besoin d’agrandir la police pour un meilleur confort de lecture, il faudra choisir un modèle plus grand. En revanche, un éclairage “Comfortlight” intégré vous permettra de lire la nuit !

La plus professionnelle : la Kobo Elipsa

©Amazon

Que vous soyez étudiant ou professionnel, ce pack Kobo Elipsa est celui qu’il vous faut. Il comprend une liseuse Kobo Elipsa de 10,3 pouces ainsi qu’un stylet pour prendre vos notes et un étui de protection (avec une place pour ranger votre stylet). Sa capacité est de 32 Go ce qui permet de stocker énormément de livres numériques. L’atout majeur de cette liseuse ? Elle permet de créer des “cahiers” : vous aurez la possibilité de prendre des notes et de les convertir en texte dactylographié afin de les sauvegarder et de les exporter si besoin. De plus, sa technologie Carta 1200 E Ink vous offre un affichage plus fluide et plus rapide.

La plus grande capacité de stockage : la Pocketbook Era

©Amazon

Pocketbook est une marque européenne qui propose des liseuses à des prix compétitifs avec des fonctionnalités avancées. Ici, la Pocketbook Era vous propose 64 Go de stockage. Avec son boitier étanche, cet appareil résiste à l’eau. Écoutez des livres audio et connectez vos écouteurs ou votre enceinte par Bluetooth. Elle dispose également d’un haut-parleur. La taille d’écran de 7 pouces de la Pocketbook Era offre un bon compromis : vous disposez d’un écran assez grand pour lire des bandes dessinées et vous pouvez la transporter facilement.

La plus légère et la plus stylée : la Pocketbook Touch Lux 5

©Amazon

La Pocketbook Touch Lux 5 est légère et compacte (écran 6 pouces) : elle est donc facile à transporter et à tenir. Elle dispose de 8 Go de stockage qui peuvent s’étendre à 32 Go en ajoutant une carte mémoire. Elle ne pèse que 155 grammes. Elle possède le système qui ajuste la luminosité de la liseuse à la lumière ambiante et sa batterie tient jusqu’à un mois en une seule charge. La liseuse Pocketbook Touch Lux 5 est disponible en noir ou en rubis.

L’intérêt de posséder une liseuse numérique

La liseuse offre plusieurs avantages : elle permet de transporter sa bibliothèque partout sans s’alourdir et sans devoir choisir. Elles offrent aussi un grand confort de lecture avec un rétroéclairage réglable. Avec votre liseuse numérique, vous ne serez plus distrait par des notifications et des applications chronophages comme sur les smartphones ou les tablettes.

Comment choisir sa liseuse ?

Plusieurs critères sont à considérer avant de passer à l’achat :