Une PS5 pour seulement 530€, ça vous tente ? La promo de Coolblue, avec un pack à un prix ultra-concurrentiel, est de retour !

Si le pack n’est plus disponible quand vous allez voir l’offre, nous vous recommandons de vous inscrire pour être prévenu si le pack revient, de sorte à être les premiers et premières au courant !

Coolblue propose un pack à 619,99€ qui comporte :

la PS5,

une manette Dualsense,

le jeu vidéo God of War Ragnarok (environ 70€ séparément),

3 mois d’abonnement sur Apple TV (soit environ 20€),

Et une livraison pour le lendemain, pour profiter immédiatement de votre console de jeux !

Si vous déduisez le prix de l’abonnement Apple et du jeu vidéo, on peut en conclure que la Playstation 5 et sa manette ne vous coûtent, au final, que 530€… Soit moins cher que sur le site officiel de Playstation !

Des accessoires PS5 au meilleur prix pour optimiser votre gameplay !

Bien sûr, pour avoir une expérience 100 % optimisée de gaming et profiter à fond de votre nouvelle console de jeux dernier cri, il y a quelques accessoires qui pourraient vous être très utiles. Nous avons sélectionné pour vous les e-commerces sur lesquels chacun est le moins cher. Où acheter votre deuxième manette dualsense pour des jeux multijoueurs enflammés ? Où trouver une caméra HD spéciale PS5 pour filmer vos plus beaux exploits ? Où se procurer un casque pour profiter au mieux du son magnifique des jeux PS5 ? On vous dit tout dans notre article.

L’histoire de la disponibilité de la PS5

Il y a plusieurs semaines, la vice-présidente du matériel et du SIE chez Sony, Isabelle Tomatis, avait annoncé que la Playstation 5 serait dorénavant plus facile d’accès en Europe et que la console de jeux recherchée par tous les gamers réapparaîtra rapidement chez les revendeurs belges. Nos recherches montrent que la PS5 est pourtant encore assez rare dans les e-commerces… Ou à un prix démesuré ! C’est pourquoi nous vous tenons au courant des meilleures offres liées à son achat !