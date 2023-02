Sur Amazon, la Nintendo Switch Lite est en promotion à 199,99€ au lieu de 229,99€, soit 30€ de réduction, pour quelques jours seulement ! Profitez-en sans plus tarder !

La Nintendo Switch Lite a été inventée pour les personnes qui aiment jouer partout, tout le temps. En effet, cette console de jeu ultra-portable est compacte et légère (280 grammes seulement !). Les manettes sont intégrées directement dans la console, la capacité de stockage est de 32 Go et la batterie tient de 3 à 7h. Plus concrètement, vous pourrez jouer jusqu’à 4h d’affilée au jeu vidéo : The Legend Of Zelda, Breath of the Wild sans devoir courir après votre chargeur ! La console portable est disponible en 5 coloris plutôt peps : bleu, jaune, corail, turquoise et gris.

La Nintendo Switch Lite est également adaptée pour les jeux multijoueurs : vous pouvez connecter, sans fil, jusqu’à 8 consoles Nintendo ! Cependant, attention, tous les jeux Nintendo Switch ne sont pas compatibles avec la Switch Lite. Néanmoins, vous pourrez profiter d’heures entières de plaisir de gaming sur Legend of Zelda, Metroid Prime, Kirby’s, Pokémon, Fortnite, Mario Kart, etc. !

Est-ce une vraie promotion ?

Oui ! Si nous comparons sur d'autres e-commerces, les prix sont systématiquement plus élevés :

Quelle est la différence entre une Nintendo Switch et une Nintendo Switch Lite ?

La Switch Lite est un modèle plus compact, plus coloré et exclusivement portable. Si vous souhaitez y jouer avec des manettes Joy-con, il faudra les acheter séparément car, contrairement au modèle basique, elles ne sont pas fournies avec la Lite.

Cette dernière ne comprend pas non plus de station d’accueil. Les dimensions de la console de jeux diffèrent également : la lite est moins longue de quelques centimètres, ce qui explique aussi qu’elle est plus légère.