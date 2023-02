Le carnaval est là ! Quels sont les meilleurs déguisements de couple pour faire la fête ensemble ?

Notre top 10 des meilleurs déguisements de couple

En résumé :

Jack et Sally : le déguisement à la Tim Burton

©Amazon

Le couple mythique de Tim Burton dans “L’étrange Noël de Monsieur Jack” nous fait fondre : un beau déguisement de couple pour le carnaval ! Une petite robe cousue de morceaux de tissus différents pour Sally, un costume et un masque de squelette pour Jack et le tour est joué ! Il existe également des déguisements tout faits, évidemment !

Harley Quinn et le joker : le déguisement de couple le plus badass

Une relation amoureuse tordue, malaisante et torturée, marquée par les excès, faites d’emprise et d’amour aveugle ; une histoire d’amour… Bref, une histoire d’amour qu’on ne vous souhaiterait pour rien au monde, mais qui fait un joli déguisement de couple !

Le couple des années 80

©Amazon

Plein de couleurs disponibles et des accessoires à ajouter en fonction de votre imagination. Et comme les déguisements sont unisexes, peu importe la composition de votre couple, vous pouvez être assortis pour faire la fête !

Shrek et Fiona

Le couple chéri de Pixar, qu’on a suivi tout au long de 4 films. Nos deux protagonistes font deux amoureux parfaits pour se déguiser à deux. Mais FIona optera-t-elle pour la version ogre ou princesse ?

Le monstre de Frankenstein et sa fiancée

Frankenstein ©Ona

L’histoire n’est pas romantique, mais le déguisement fera effet ! Le Monstre et sa compagne sont des déguisements que vous pourrez également ressortir à Halloween pour épater la galerie.

Mario et Peach : le déguisement de couple geek

©AFP

Que vous soyez Mario et Peach ou Mario et Luigi, les déguisements des trois personnages est parfait pour fêter le Mardi gras et le carnaval. Un déguisement geek qui plaira à tous les fans de jeux vidéo et à ressortir dans toutes les soirées déguisées !

Le couple Pierrafeu

Dans une ville appelée Caillouville, le couple Pierrafeu vit toute sorte d’aventures ! Nous, on aime beaucoup le côté préhistorique et simple du déguisement !

Adam et Eve : le déguisement à deux plus… suggestif

Si vous êtes à l’aise avec votre corps, voici une idée comme une autre, avec un petit soupçon de sexy ! Bien sûr, pour ne pas avoir froid, surtout si c’est pour le carnaval, on opte pour une combinaison plus chaude, qui imite les tenues d’Eve et Adam…

Bacon et œuf ou cookies et lait ? Des déguisements amoureux et culinaires !

©Amazon

Vous êtes plutôt un couple gourmand ? Vous aimez cuisinier ou, simplement, manger ? Voici une version sucrée (cookies et lait) et une version salée (spécial breakfast : œuf et lard) d’un super déguisement de couple !

Mickey et Minnie : le déguisement de couple traditionnel

C’est un classique, mais le déguisement de Mickey et Minnie reste original malgré tout.

… Le déguisement duo bonus ?

©Amazon

Ce n’est sûrement pas le déguisement le plus fin ni le plus distingué, mais est-ce vraiment les qualificatifs qu’on attend d’un déguisement ? Si la réponse est non, alors, ce déguisement duo est fait pour tous les amateurs et amatrices de bière et de belgitude !

Bien sûr, des tonnes d’autres déguisements d’amoureux et amoureuses existent : tous ceux de Disney, bien entendu (la Belle et la Bête, Aladin et Jasmine, la Petite Sirène et Eric et tous les autres.), mais également tous ceux des films (Pretty Woman, Grease, Bonnie et Clyde, Jack et Ennis, etc.) ou en lien avec des thèmes précis (couple militaire, pirates…). La seule limite est votre imagination !