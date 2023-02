Comment choisir un aspirateur ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs aspirateurs !

Notre top 5 des meilleurs aspirateurs

Le meilleur aspirateur haut de gamme : le Dyson Big Ball Multifloor 2

©Fnac

L’aspirateur Dyson Big Ball Multifloor 2 est le meilleur aspirateur sans sac. La marque Dyson est connue pour ses produits haut de gamme pensés comme des bijoux de technologie. Ce modèle le prouve avec une puissance d’aspiration de 184 W, une brosse universelle pneumatique pour tous les sols et un rayon d’action de 10,49 m. Il permet d’éliminer en profondeur la poussière dans toute la maison et sans effort, même dans les recoins difficiles d’accès. Le manche télescopique de l’aspirateur Dyson s’articule à 360° pour un excellent contrôle et la tête de nettoyage se redresse automatiquement selon les surfaces à aspirer.

Le meilleur aspirateur pour les poils d’animaux : l’Aqua + Pet&Family de Thomas

©Amazon

Les propriétaires d’animaux le savent bien, il est nécessaire de passer l’aspirateur tous les jours pour venir à bout des poils qui jonchent les sols et les moquettes. L’aspirateur Aqua + Pet&Family de Thomas est la solution pour venir à bout de ce problème. Équipé de différents accessoires, notamment des brosses spéciales, il est capable d’aspirer rapidement et efficacement les poils d’animaux, des allergènes potentiels, sur toutes les surfaces. L’Aqua + Pet&Family dispose également d’un système de lavage pour éliminer les traces de pattes ou les taches sur les moquettes et les tapis. Les poils sont retenus dans l’eau pour éviter les mauvaises odeurs et la pollution de l’air ambiant.

Le meilleur aspirateur robot : le MD19601 de Medion

©Amazon

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir passer l’aspirateur et la serpillière en même temps ? Avec le Medion MD19601 cela devient possible ! Depuis quelques années, les robots aspirateurs ont fait leur entrée sur le marché et celui-ci se classe parmi les meilleurs aspirateurs de ce type car il est programmable, il détecte les obstacles, et il convient pour éliminer les poils d’animaux. Le vrai plus du MD19601 de Medion est de posséder une fonction humidification ce qui lui permet d’aspirer et de nettoyer de façon simultanée. Son taux de filtration est d’environ 99,5 %. Ce robot 2-en-1 est équipé d’une grande brosse principale et de deux brosses latérales pour ramasser toute la poussière. Dernier avantage : la présence du mode silencieux avec un niveau sonore très faible.

Le meilleur rapport qualité/prix : l’aspirateur sans fil Dreame T10

©Fnac

L’aspirateur Dreame T10 est un aspirateur balai doté d’une grande puissance d’aspiration pour venir à bout de toute la poussière, même dans les endroits difficiles d’accès. La batterie haute performance du Dreame T10 peut tenir jusqu’à 60 minutes en continu. Contrairement à d’autres modèles, il n’est pas nécessaire de rester appuyé sur la gâchette pour que l’aspirateur fonctionne. Elle peut se verrouiller et offrir ainsi une plus grande maniabilité. Le rouleau en forme de V est adapté à tous les sols y compris les sols durs et les tapis. Il peut aspirer les peluches et les cheveux sans problème. Le mode Turbo répond à d’importants besoins de nettoyage. Le système de filtration à 12 cyclones élimine toutes les particules de poussière, même les plus petites, pour une purification de l’air atteignant 99,9 %.

Le moins cher : le Compact Power Cyclonic XXL de Rowenta

©Amazon

L’aspirateur sans sac Rowenta Compact Power XXL a de hautes performances de nettoyage grâce à son puissant moteur. L’aspirateur Rowenta est un aspirateur traîneau qui ne possède pas de sac car la poussière est contenue dans un bac XXL, facile à vider. Son rayon d’action de 8,8 m couplé à son cordon de 6,2 m le rend agréable à utiliser. L’aspiration est parfaite y compris sur les moquettes et les tapis.

À chaque situation son aspirateur

Les aspirateurs se distinguent donc notamment selon leur type, des classiques aspirateurs traîneaux aux aspirateurs balais plus modernes. Le choix de l’aspirateur dépend également de son volume sonore et de sa capacité à aspirer selon le type de sol ou de surface.

Comment choisir son aspirateur ?

Pour bien choisir son aspirateur, il faut prendre en compte certains critères car, si tous les aspirateurs ont ce même but d’éliminer la poussière, ils ne sont pas tous conçus de la même façon et n’ont pas tous les mêmes fonctionnalités. Quels sont les critères à prendre en compte ?